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В Європі почали вимірювати радіоактивні випади в повітрі

2 липня 2023 00:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Європі почали вимірювати радіоактивні випади в повітрі
Американський літак WC-135 Constant Phoenix. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американський літак WC-135 Constant Phoenix помітили на території Іспанії. Він прибув до Європи для ядерного моніторингу.

Про це повідомив український громадський діяч, блогер Сергій Стерненко у Telegram.

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"До Європи прибув американський спеціальний літак ядерного моніторингу WC-135R Constant Phoenix для відбору проб атмосферного повітря та виявлення радіоактивних викидів", — зазначив Стерненко в дописі.

Фото: Сергій Стерненко
Джерело: t.me/ssternenko

Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції можливі два варіанти розвитку подій після гіпотетичного російського теракту. У випадку із витоком радіонуклідів у Дніпро зараженим буде узбережжя усіх країн Чорноморського басейну.

Також ми писали, що експерти вже окреслили територію, яка може опинитися в небезпеці у разі теракту на Запорізькій атомній станції. У зоні ризику опиняються щонайменше три області. 

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