В Європі почали вимірювати радіоактивні випади в повітрі
Американський літак WC-135 Constant Phoenix помітили на території Іспанії. Він прибув до Європи для ядерного моніторингу.
Про це повідомив український громадський діяч, блогер Сергій Стерненко у Telegram.
Що відомо про літак ядерної перевірки
"До Європи прибув американський спеціальний літак ядерного моніторингу WC-135R Constant Phoenix для відбору проб атмосферного повітря та виявлення радіоактивних викидів", — зазначив Стерненко в дописі.
Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції можливі два варіанти розвитку подій після гіпотетичного російського теракту. У випадку із витоком радіонуклідів у Дніпро зараженим буде узбережжя усіх країн Чорноморського басейну.
Також ми писали, що експерти вже окреслили територію, яка може опинитися в небезпеці у разі теракту на Запорізькій атомній станції. У зоні ризику опиняються щонайменше три області.