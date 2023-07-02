В Європі почали вимірювати радіоактивні випади в повітрі

Американський літак WC-135 Constant Phoenix. Фото: google.com

Американський літак WC-135 Constant Phoenix помітили на території Іспанії. Він прибув до Європи для ядерного моніторингу.

Про це повідомив український громадський діяч, блогер Сергій Стерненко у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про літак ядерної перевірки

"До Європи прибув американський спеціальний літак ядерного моніторингу WC-135R Constant Phoenix для відбору проб атмосферного повітря та виявлення радіоактивних викидів", — зазначив Стерненко в дописі.

Фото: Сергій Стерненко

Джерело: t.me/ssternenko

Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції можливі два варіанти розвитку подій після гіпотетичного російського теракту. У випадку із витоком радіонуклідів у Дніпро зараженим буде узбережжя усіх країн Чорноморського басейну.

Також ми писали, що експерти вже окреслили територію, яка може опинитися в небезпеці у разі теракту на Запорізькій атомній станції. У зоні ризику опиняються щонайменше три області.