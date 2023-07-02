В Европе начали измерять радиоактивные выпады в воздухе

Американский самолет WC-135 Constant Phoenix. Фото: google.com

Американский самолет WC-135 Constant Phoenix был замечен на территории Испании. Он прибыл в Европу для ядерного мониторинга.

Об этом сообщил украинский общественный деятель, блоггер Сергей Стерненко в Telegram.

Читайте также:

Что известно о самолете ядерной проверки

"В Европу прибыл американский специальный самолет ядерного мониторинга WC-135R Constant Phoenix для отбора проб атмосферного воздуха и обнаружения радиоактивных выбросов", — отметил Стерненко в сообщении.

Фото: Сергей Стерненко

Источник: t.me/ssternenko

Напомним, что на Запорожской атомной электростанции возможны два варианта развития событий после российского гипотетического теракта. В случае утечки радионуклидов в Днепр зараженным будет побережье всех стран Черноморского бассейна.

Также мы писали, что эксперты уже очертили территорию, которая может оказаться в опасности при теракте на Запорожской атомной станции. В зоне риска оказываются по меньшей мере три области.