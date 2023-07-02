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В Европе начали измерять радиоактивные выпады в воздухе

2 июля 2023 00:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Европе начали измерять радиоактивные выпады в воздухе
Американский самолет WC-135 Constant Phoenix. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американский самолет WC-135 Constant Phoenix был замечен на территории Испании. Он прибыл в Европу для ядерного мониторинга.

Об этом сообщил украинский общественный деятель, блоггер Сергей Стерненко в Telegram.

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"В Европу прибыл американский специальный самолет ядерного мониторинга WC-135R Constant Phoenix для отбора проб атмосферного воздуха и обнаружения радиоактивных выбросов", — отметил Стерненко в сообщении.

Фото: Сергей Стерненко
Источник: t.me/ssternenko

Напомним, что на Запорожской атомной электростанции возможны два варианта развития событий после российского гипотетического теракта. В случае утечки радионуклидов в Днепр зараженным будет побережье всех стран Черноморского бассейна.

Также мы писали, что эксперты уже очертили территорию, которая может оказаться в опасности при теракте на Запорожской атомной станции. В зоне риска оказываются по меньшей мере три области.

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