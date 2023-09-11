Японський політолог назвав країни, які можуть стати наступними жертвами РФ

Японський політолог Френсіс Фукуяма. Фото: японські ЗМІ

Якщо Росію не зупинити і вона залишить за собою окуповані в Україні території, то наступними жертвами РФ можуть стати Грузія, Казахстан і Молдова. Наслідки будуть не з найкращих.

Про це заявив політолог Френсіс Фукуяма під час засідання на "Ялтинській європейській стратегії" (YES).

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За словами Фукуями, війна Росії проти України матиме вплив і на інші держави, якщо її вчасно не зупинити. Зокрема це:

Грузія,

Казахстан,

Молдова.

"Залежно від результату цієї війни багато що може змінитися в інших країнах. Грузія, Молдова і Казахстан — кожна з цих країн зазнає негайного впливу у випадку, якщо Росія переможе, втримається, зможе залишити за собою захоплені українські території. У РФ є зазіхання на суверенні території цих країн. Сподіваюсь, що вони матимуть можливість розвиватися як незалежні демократії", — заявив політолог.

Однак це не єдині країни, на які може вплинути Росія. Наслідки війни також відчує Південно-Східна Азія, де Китай може наважитись на агресію проти Тайваню. Крім того, наслідки війни відчують і у США.

Нагадаємо, у Росії через катастрофічні втрати окупантів на фронті очікується початок масової примусової мобілізації населення. Вона торкнеться і тимчасово окупованих територій України.