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Японский политолог назвал страны, которые могут стать следующими жертвами РФ

11 сентября 2023 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Японский политолог назвал страны, которые могут стать следующими жертвами РФ
Японский политолог Фрэнсис Фукуяма. Фото: японские СМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если Россию не остановить и она оставит за собой оккупированные в Украине территории, следующими жертвами РФ могут стать Грузия, Казахстан и Молдова. Последствия будут не из лучших.

Об этом заявил политолог Фрэнсис Фукуяма во время заседания на "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

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По словам Фукуямы, война России против Украины повлияет и на другие государства, если ее вовремя не остановить. В частности это:

  • Грузия,
  • Казахстан,
  • Молдова.

"В зависимости от исхода этой войны многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан — каждая из этих стран испытают немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. РФ посягает на суверенные территории этих стран. Надеюсь, что у них будет возможность развиваться как независимые демократии", — заявил политолог.

Однако это не единственные страны, на которые может повлиять Россия. Последствия войны также ощутит Юго-Восточная Азия, где Китай может отважиться на агрессию против Тайваня. Кроме того, последствия войны ощутятся и в США.

Напомним, в России из-за катастрофических потерь оккупантов на фронте ожидается начало массовой принудительной мобилизации населения. Она коснется и временно оккупированных территорий Украины.

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