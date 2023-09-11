Японский политолог назвал страны, которые могут стать следующими жертвами РФ
Если Россию не остановить и она оставит за собой оккупированные в Украине территории, следующими жертвами РФ могут стать Грузия, Казахстан и Молдова. Последствия будут не из лучших.
Об этом заявил политолог Фрэнсис Фукуяма во время заседания на "Ялтинской европейской стратегии" (YES).
Какие страны станут жертвами РФ после Украины
По словам Фукуямы, война России против Украины повлияет и на другие государства, если ее вовремя не остановить. В частности это:
- Грузия,
- Казахстан,
- Молдова.
"В зависимости от исхода этой войны многое может измениться в других странах. Грузия, Молдова и Казахстан — каждая из этих стран испытают немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории. РФ посягает на суверенные территории этих стран. Надеюсь, что у них будет возможность развиваться как независимые демократии", — заявил политолог.
Однако это не единственные страны, на которые может повлиять Россия. Последствия войны также ощутит Юго-Восточная Азия, где Китай может отважиться на агрессию против Тайваня. Кроме того, последствия войны ощутятся и в США.
Напомним, в России из-за катастрофических потерь оккупантов на фронте ожидается начало массовой принудительной мобилизации населения. Она коснется и временно оккупированных территорий Украины.