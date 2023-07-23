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В Енергодарі окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС

23 липня 2023 08:38
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В Енергодарі окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС
Окупанти біля Запорізької АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Енергодарі окупанти на Запорізькій АЕС намагаються подолати спротив українських співробітників терором. Працівники ФСБ залякують, шантажують та відбирають кошти в проукраїнських фахівців.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, працівники ЗАЕС продовжують чинити опір росіянам. Вони не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації. 

У відповідь окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з ворожою "адміністрацією". 

Своєю чергою, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники росгравдії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські військові депортували фахівців з низки атомних об'єктів Росії на Запорізьку атомну станцію. Це з тим, що працівники ЗАЕС відмовляються співпрацювати з росіянами.

Додамо, що міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС із боку Росії після її переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.

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