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В Энергодаре оккупанты посилили репрессии против работников ЗАЭС

23 июля 2023 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Энергодаре оккупанты посилили репрессии против работников ЗАЭС
оккупанты возле Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Энергодаре оккупанты на Запорожской АЭС пытаются преодолеть сопротивление украинских сотрудников террором. Сотрудники ФСБ запугивают, шантажируют и отбирают средства у проукраинских специалистов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Как оккупанты запугивают работников ЗАЭС

По данным Генштаба, работники ЗАЭС продолжают сопротивляться россиянам. Они не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации.

В ответ оккупанты посилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с враждебной "администрацией".

В свою очередь к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники росгвардии и ФСБ РФ используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные были депортированы специалистами из ряда атомных объектов России на Запорожскую атомную станцию. Это связано с тем, что работники ЗАЭС отказываются сотрудничать с россиянами.

Министр энергетики Герман Галущенко выразил обеспокоенность возможностью проведения отложенного террористического акта на Запорожской АЭС со стороны России после ее перехода под контроль Украины. По словам министра, по возвращении станции РФ может на расстоянии организовать там террористическую атаку.

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