Уже сидят на чемоданах: мэр Мелитополя рассказал о настроениях среди окупантов
В Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по поводу "эвакуации".
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Подготовка к бегству
"Оккупанты и коллаборанты Мелитопольщины сами паникуют и пытаются испугать других — готовятся паковать чемоданы и распространяют провокации по контрнаступлению ВСУ", — отметил Федоров.
По словам городского головы, россияне провели "тайное собрание" среди своих приспешников в коллективах детсадов, школ, больниц и полиции населенных пунктов Мелитопольского района.
"Колаборантов проинструктировали, как эвакуироваться, ведь времени может быть мало. Указали путь через Крым", — говорится в сообщении.
Также, как отмечает Федоров, в местных пророссийских телеграмм-каналах распространяют методички для жителей: что делать при контрнаступлении ВСУ, а по городу распространяют фейки о расправах над мелитопольцами после деоккупации.
"Крысам действительно пора убегать. А нашим людям в оккупации — верить в Вооруженные силы Украины, ждать деоккупации и ни в коем случае не слушать оккупантов", — подчеркнул городской голова.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.