Умєров призначив нового директора Державного оператора тилу
Глава Міноборони України Рустем Умєров затвердив договір та рішення про надання Арсену Жумаділову статусу керівника компанії "Державний оператор тилу". Арсен Жумаділов успішно пройшов усі необхідні етапи перевірки і тепер обіймає свою нову посаду.
Про це повідомляє Міноборони України із посиланням на слова заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.
Що відомо про діяльність ДП "Державний оператор тилу"
Одним із першочергових завдань "Державного оператора тилу" стане забезпечення ЗСУ продовольством. Планується, що закупівлі розпочнуться у грудні, а перші поставки відбудуться у другому кварталі 2024 року.
Щоб організація функціонувала на максимальній потужності, їй необхідно отримати підтримку двох рішень від Кабінету Міністрів, запропонованих відомством оборони.
"Ми знаходимося в очікуванні затвердження одного з рішень. Я вважаю, що друге рішення буде схвалено до 15 листопада. Після цього "Державний оператор тилу" працюватиме на повну потужність", — уточнив Дмитро Кліменков.
Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умеров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".
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