Умєров призначив нового директора Державного оператора тилу

Новий директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Фото: Міноборони України

Глава Міноборони України Рустем Умєров затвердив договір та рішення про надання Арсену Жумаділову статусу керівника компанії "Державний оператор тилу". Арсен Жумаділов успішно пройшов усі необхідні етапи перевірки і тепер обіймає свою нову посаду.

Про це повідомляє Міноборони України із посиланням на слова заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

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Одним із першочергових завдань "Державного оператора тилу" стане забезпечення ЗСУ продовольством. Планується, що закупівлі розпочнуться у грудні, а перші поставки відбудуться у другому кварталі 2024 року.

Щоб організація функціонувала на максимальній потужності, їй необхідно отримати підтримку двох рішень від Кабінету Міністрів, запропонованих відомством оборони.

"Ми знаходимося в очікуванні затвердження одного з рішень. Я вважаю, що друге рішення буде схвалено до 15 листопада. Після цього "Державний оператор тилу" працюватиме на повну потужність", — уточнив Дмитро Кліменков.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умеров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".