Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Умєров призначив нового директора Державного оператора тилу arrow

Умєров призначив нового директора Державного оператора тилу

1 листопада 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Умєров призначив нового директора Державного оператора тилу
Новий директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Фото: Міноборони України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Міноборони України Рустем Умєров затвердив договір та рішення про надання Арсену Жумаділову статусу керівника компанії "Державний оператор тилу". Арсен Жумаділов успішно пройшов усі необхідні етапи перевірки і тепер обіймає свою нову посаду.

Про це повідомляє Міноборони України із посиланням на слова заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

Читайте також:

Що відомо про діяльність ДП "Державний оператор тилу"

Одним із першочергових завдань "Державного оператора тилу" стане забезпечення ЗСУ продовольством. Планується, що закупівлі розпочнуться у грудні, а перші поставки відбудуться у другому кварталі 2024 року.

Щоб організація функціонувала на максимальній потужності, їй необхідно отримати підтримку двох рішень від Кабінету Міністрів, запропонованих відомством оборони.

"Ми знаходимося в очікуванні затвердження одного з рішень. Я вважаю, що друге рішення буде схвалено до 15 листопада. Після цього "Державний оператор тилу" працюватиме на повну потужність", — уточнив Дмитро Кліменков.

скріншот
Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умеров та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі