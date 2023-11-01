Умеров назначил нового директора Государственного оператора тыла
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утвердил договор и решение о присвоении Арсену Жумадилову статуса руководителя компании "Государственный оператор тыла". Арсен Жумадилов успешно прошел все требуемые этапы проверки и теперь занимает свою новую должность.
Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на слова заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.
Что известно про деятельность ГП "Государственный оператор тыла"
Одной из первоочередных задач "Государственного оператора тыла" станет обеспечение ВСУ продовольствием. Планируется, что закупки начнутся в декабре, а первые поставки состоятся во втором квартале 2024 года.
Для того чтобы организация функционировала на максимальной мощности, ей необходимо получить поддержку двух решений от Кабинета Министров, предложенных ведомством обороны.
"Мы находимся в ожидании утверждения одного из решений. Я полагаю, что второе решение будет одобрено до 15 ноября. После этого "Государственный оператор тыла" будет работать на полную мощность", — уточнил Дмитрий Клименков.
Напомним, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".
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