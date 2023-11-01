Умеров назначил нового директора Государственного оператора тыла

Новый директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Фото: Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утвердил договор и решение о присвоении Арсену Жумадилову статуса руководителя компании "Государственный оператор тыла". Арсен Жумадилов успешно прошел все требуемые этапы проверки и теперь занимает свою новую должность.

Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на слова заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.

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Одной из первоочередных задач "Государственного оператора тыла" станет обеспечение ВСУ продовольствием. Планируется, что закупки начнутся в декабре, а первые поставки состоятся во втором квартале 2024 года.

Для того чтобы организация функционировала на максимальной мощности, ей необходимо получить поддержку двух решений от Кабинета Министров, предложенных ведомством обороны.

"Мы находимся в ожидании утверждения одного из решений. Я полагаю, что второе решение будет одобрено до 15 ноября. После этого "Государственный оператор тыла" будет работать на полную мощность", — уточнил Дмитрий Клименков.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".