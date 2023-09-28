"Укрзалізниця" запроваджує воєнізовану охорону на дев'яти рейсах: де посилиться безпека
Задля посилення безпеки пасажирів перевізник "Укрзалізниця" запроваджує цього вересня воєнізовану охорону на шести рейсах. Працівники цієї охорони матимуть право вживати фізичних заходів задля заспокоювання правопорушників, а також затримувати їх задля передачі правоохоронцям.
Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.
На яких рейсах діятиме воєнізована охорона
До проекту "Залізна безпека" долучено поїзди наступних маршрутів:
- №29/30 Ужгород — Київ — Ужгород;
- №59/60 Чоп — Київ — Чоп;
- №85/86 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;
- №119/120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;
- № 265/266 Ужгород — Ковель —Ужгород;
- № 357/358 Київ — Ворохта — Київ.
В УЗ також нагадали, що з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:
- №41/42 Дніпро — Трускавець — Запоріжжя;
- №81/82 Київ — Ужгород — Київ;
- №712/711 Київ — Краматорськ — Київ "Інтерсіті+".
Як працюватиме воєнізована охорона
Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку.
Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. При цьому будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.
Директор виконавчого філії "Відомча воєнізована охорона" "Укрзалізниці" Володимир Александров зазначив, що наразі вже 9 поїздів мають воєнізовану охорону, і надалі ця кількість буде збільшуватись.
В УЗ також пояснили, що працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.
Нагадаємо, що не так давно Укрзалізниця оголосила про створення першого у світі автономного поїзду-кухні.
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