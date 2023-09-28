Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow "Укрзалізниця" запроваджує воєнізовану охорону на дев'яти рейсах: де посилиться безпека arrow

"Укрзалізниця" запроваджує воєнізовану охорону на дев'яти рейсах: де посилиться безпека

28 вересня 2023 19:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Укрзалізниця" запроваджує воєнізовану охорону на дев'яти рейсах: де посилиться безпека
Воєнізована охорона "Укрзалізниці". Фото: Укрзалізниця
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Задля посилення безпеки пасажирів перевізник "Укрзалізниця" запроваджує цього вересня воєнізовану охорону на шести рейсах. Працівники цієї охорони матимуть право вживати фізичних заходів задля заспокоювання правопорушників, а також затримувати їх задля передачі правоохоронцям.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

Читайте також:

На яких рейсах діятиме воєнізована охорона

До проекту "Залізна безпека" долучено поїзди наступних маршрутів:

  • №29/30 Ужгород — Київ — Ужгород;
  • №59/60 Чоп — Київ — Чоп;
  • №85/86 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;
  • №119/120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя;
  • № 265/266 Ужгород — Ковель —Ужгород;
  • № 357/358 Київ — Ворохта — Київ.

В УЗ також нагадали, що з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах: 

  • №41/42 Дніпро — Трускавець — Запоріжжя; 
  • №81/82 Київ — Ужгород — Київ;
  • №712/711 Київ — Краматорськ — Київ "Інтерсіті+".

Як працюватиме воєнізована охорона

Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. 

Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. При цьому будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Директор виконавчого філії "Відомча воєнізована охорона" "Укрзалізниці" Володимир Александров зазначив, що наразі вже 9 поїздів мають воєнізовану охорону, і надалі ця кількість буде збільшуватись.

В УЗ також пояснили, що працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

Повідомлення "Укрзалізниці" про воєнізовану охорону. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що не так давно Укрзалізниця оголосила про створення першого у світі автономного поїзду-кухні.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця викрила розкрадання важливих запчастин для ремонту та обслуговування локомотивів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз