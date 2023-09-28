"Укрзализныця" вводит военизированную охрану на девяти рейсах: где усилится безопасность

Военизированная охрана "Укрзализныци". Фото: Укрзализныця

В целях усиления безопасности пассажиров перевозчик "Укрзализныця" вводит в сентябре военизированную охрану на шести рейсах. Работники этой охраны будут иметь право принимать физические меры для успокоения правонарушителей, а также задерживать их для передачи правоохранителям

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

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В проект "Железная безопасность" включены поезда следующих маршрутов:

№29/30 Ужгород — Киев — Ужгород;

№59/60 Чоп — Киев — Чоп;

№85/86 Запорожье — Львов — Запорожье;

№119/120 Запорожье — Львов — Запорожье;

№ 265/266 Ужгород — Ковель — Ужгород;

№ 357/358 Киев — Ворохта — Киев.

В УЗ также напомнили, что с июня 2023 года сопровождение военизированной охраны было возобновлено в трех поездах:

№41/42 Днепр — Трускавец — Запорожье;

№81/82 Киев — Ужгород — Киев;

№712/711 Киев — Краматорск — Киев "Интерсити+".

Как будет работать военизированная охрана

Отмечается, что сопровождение осуществляется двумя работниками, которые находятся в поезде и осуществляют контроль за соблюдением порядка.

Они помогают поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения при возникновении конфликтных ситуаций. При этом любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.

Директор исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" "Укрзализныци" Владимир Александров отметил, что уже 9 поездов имеют военизированную охрану, и в дальнейшем это количество будет увеличиваться.

В УЗ также объяснили, что работники военизированной охраны имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.

Сообщение "Укрзализныци" о военизированной охране. Фото: Скриншот

Напомним, что недавно Укрзализныця объявила о создании первого в мире автономного поезда-кухни.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця разоблачила хищение важных запчастей для ремонта и обслуживания локомотивов.