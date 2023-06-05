Укрпошта попередила українців про небезпечні повідомлення

Будівля АТ "Укрпошти". Фото: Facebook/Укрпошта

Днями українці почали отримувати повідомлення від начебто Укрпошти, в яких йдеться про несправність роботи компанії. В установі попередили: це небезпечні повідомлення, які розсилають шахраї, використовуючи бренд Укрпошти.

Про це повідомляє Укрпошта на офіційному сайті.

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В Укрпошті повідомили, що таким чином шахраї намагаються отримати доступ до персональних та фінансових даних, таких як: ПІБ, номери телефонів та карт, щоб незаконно заволодіти коштами.

Небезпечні сайти, перейшовши на які шахраї можуть заволодіти персональними даними. Фото: Укрпошта

Укрпошта застерігає: у разі отримання такого повідомлення в жодному разі не переходити за вказаним посиланням.

Єдиними офіційним сайтом АТ "Укрпошта" є https://www.ukrposhta.ua.

"У разі отримання повідомлення такого характеру, а також з будь-яких питань просимо вас звертатись до нашого контакт-центру за телефоном 0 800 300 545 , за електроною адресою [email protected] або до офіційних каналів Укрпошти в соціальних мережах", — заявили установі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта ввела в обіг новостворені поштові марки. Випуск називається "Мир — найвища цінність людства" за програмою EUROPA.

Новий випуск марок від Укрпошти зумовлений повномасштабним вторгненням Росії на територію України 24 лютого 2022 року.