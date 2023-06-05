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Укрпочта предупредила украинцев об опасных сообщениях

5 июня 2023 18:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укрпочта предупредила украинцев об опасных сообщениях
Здание АО "Укрпочта". Фото: Facebook/Укрпочта
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях украинцы начали получать сообщения от якобы Укрпочты, в которых говорится о неисправности работы компании. В учреждении предупредили: это опасные сообщения, рассылаемые мошенниками, которые используют бренд Укрпочты.

Об этом сообщает Укрпочта на официальном сайте.

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В Укрпочте сообщили, что таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным и финансовым данным, таким как: ФИО, номера телефонов и карт, чтобы незаконно завладеть средствами.

Опасные сайты, перейдя на которые, мошенники могут завладеть персональными данными. Фото: Укрпочта

Укрпочта предостерегает: в случае получения такого сообщения ни в коем случае не переходить по указанной ссылке.

Единственным официальным сайтом АО "Укрпочта" является https://www.ukrposhta.ua.

"В случае получения уведомления такого характера, а также по любым вопросам просим вас обращаться в наш контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу [email protected] или к официальным каналам Укрпочты в социальных сетях", — заявили учреждении.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта ввела в обращение вновь почтовые марки. Выпуск называется "Мир — самая высокая ценность человечества" по программе EUROPA.

Новый выпуск марок от "Укрпочты" обусловлен полномасштабным вторжением России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

 

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