Укрпочта предупредила украинцев об опасных сообщениях
На днях украинцы начали получать сообщения от якобы Укрпочты, в которых говорится о неисправности работы компании. В учреждении предупредили: это опасные сообщения, рассылаемые мошенниками, которые используют бренд Укрпочты.
Об этом сообщает Укрпочта на официальном сайте.
Мошенники снова взялись за свое
В Укрпочте сообщили, что таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным и финансовым данным, таким как: ФИО, номера телефонов и карт, чтобы незаконно завладеть средствами.
Укрпочта предостерегает: в случае получения такого сообщения ни в коем случае не переходить по указанной ссылке.
Единственным официальным сайтом АО "Укрпочта" является https://www.ukrposhta.ua.
"В случае получения уведомления такого характера, а также по любым вопросам просим вас обращаться в наш контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу [email protected] или к официальным каналам Укрпочты в социальных сетях", — заявили учреждении.
Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта ввела в обращение вновь почтовые марки. Выпуск называется "Мир — самая высокая ценность человечества" по программе EUROPA.
Новый выпуск марок от "Укрпочты" обусловлен полномасштабным вторжением России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.