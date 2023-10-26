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Українцям масово приходять СМС із закликом зливати дані про ЗСУ — як протидіяти

26 жовтня 2023 17:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Українцям масово приходять СМС із закликом зливати дані про ЗСУ — як протидіяти
Ілюстративне фото: Джерело: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Жителі різних областей України в соцмережах масово повідомляють про спам у вигляді текстового повідомлення SMS. Там пропонують зливати позиції українських оборонців.

Про це йдеться в соцмережах.

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Повідомляється, що у ньому російською мовою пропонується обмін інформації про позиції Збройних сил України на гроші.

Спам-повідомлення. Джерело: соцмережі

Правоохоронці та силовики просять українців бути уважними і не переходити за посиланням. У цьому може прослідковуватися діяльність Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як за допомогою ІПСО в TikTok росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Також у банку Monobank спростували фейк про блокування карток військовозобов'язаним. 

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