Українцям масово приходять СМС із закликом зливати дані про ЗСУ — як протидіяти
Жителі різних областей України в соцмережах масово повідомляють про спам у вигляді текстового повідомлення SMS. Там пропонують зливати позиції українських оборонців.
Про це йдеться в соцмережах.
Російський слід
Повідомляється, що у ньому російською мовою пропонується обмін інформації про позиції Збройних сил України на гроші.
Правоохоронці та силовики просять українців бути уважними і не переходити за посиланням. У цьому може прослідковуватися діяльність Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, як за допомогою ІПСО в TikTok росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Також у банку Monobank спростували фейк про блокування карток військовозобов'язаним.
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