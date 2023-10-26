Украинцам массово приходят СМС с призывом сливать данные о ВСУ — как противодействовать
Жители разных областей Украины в соцсетях массово сообщают о спаме в виде текстового сообщения SMS. Там предлагают сливать позиции украинских защитников.
Об этом говорится в соцсетях.
Российский след
Сообщается, что на нем на русском языке предлагается обмен информации о позициях Вооруженных сил Украины на деньги.
Правоохранители и силовики просят украинцев быть внимательными и не переходить по ссылке. В связи с этим может прослеживаться деятельность Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.
Напомним, что ранее стало известно, как с помощью ИПСО в TikTok россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Также в банке Monobank опровергли фейк о блокировании карт военнообязанным.
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