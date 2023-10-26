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Украинцам массово приходят СМС с призывом сливать данные о ВСУ — как противодействовать

26 октября 2023 17:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинцам массово приходят СМС с призывом сливать данные о ВСУ — как противодействовать
Иллюстративное фото: Источник: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Жители разных областей Украины в соцсетях массово сообщают о спаме в виде текстового сообщения SMS. Там предлагают сливать позиции украинских защитников.

Об этом говорится в соцсетях.

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Сообщается, что на нем на русском языке предлагается обмен информации о позициях Вооруженных сил Украины на деньги.

Спам-сообщение. Источник: соцсети

Правоохранители и силовики просят украинцев быть внимательными и не переходить по ссылке. В связи с этим может прослеживаться деятельность Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

Напомним, что ранее стало известно, как с помощью ИПСО в TikTok россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Также в банке Monobank опровергли фейк о блокировании карт военнообязанным.

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