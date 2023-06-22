Українці мають готуватися до ядерної катастрофи на ЗАЕС, — Чалий

Надзвичайний та Повноважний Посол України Валерій Чалий. Фото: Open Ukraine

Український посол Валерій Чалий висловив свою думку щодо необхідності підготовки українського населення до можливих наслідків передбачуваної ядерної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Він вважає, що Росія може вдатися до цього кроку.

Про це Чалий розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

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Посол підкреслив, що це абсолютно реальний сценарій, який не повинен бути ігнорований і до якого потрібно активно готуватися.

Чалий стверджує, що важливо бути відкритими з українцями про ризик ядерної катастрофи і, незалежно від того, чи станеться вона, необхідно бути підготовленим до будь-якого результату подій.

"На жаль, це ті умови, в яких ми зараз перебуваємо. Тому я б порадив мати повний бак автомобіля, якщо такий є, набір води та необхідні заходи захисту на перші кілька днів. Якщо такого не станеться — це буде лише на краще. Але якщо це станеться — люди мають бути в курсі", — наголосив він.

Дипломат також висловив стурбованість слабкою глобальною реакцією на дії Путіна та Росії, яка, на його думку, побічно "запрошує" застосовувати подібні методи у майбутньому.

Чалий нагадав, що досі не було ухвалено жодних санкцій щодо ядерної енергетики, яку Росія використовувала як зброю, а також щодо осіб, які керують цим сектором, та країн, які продовжують використовувати російські ядерні постачання.

"Ми можемо говорити про зростання загрози скільки завгодно, але якщо ми не вживемо дій для її запобігання, загроза продовжить наростати. Ядерний шантаж вигідний Росії. Був момент минулого року, коли вони спробували використати цей метод, але їх зупинили. Тепер вони знову починають його використовувати, розуміючи, що їхнє становище на фронтах погіршується", — сказав Чалий.

Нагадаємо, що українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували, щоб досягти викиду радіації.

Також ми писали, що на початку червня росіяни висадили в повітря Каховську ГЕС, затопивши десятки населених пунктів і залишивши тисячі людей без будинків. За словами Володимира Зеленського, наступною метою для РФ може бути "Запорізька АЕС". Президент зазначив, що росіян не цікавить безпека України та наслідки тієї чи іншої катастрофи.