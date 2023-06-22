Украинцы должны готовится к ядерной катастрофе на ЗАЭС, — Чалый

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый. Фото: Open Ukraine

Украинский посол Валерий Чалый выразил свое мнение о необходимости подготовки украинского населения к возможным последствиям предполагаемого ядерной катастрофы на Запорожской атомной станции. Он считает, что Россия может пойти на этот шаг.

Об этом Чалый рассказал в интервью "Укринформу".

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Посол подчеркнул, что это — совершенно реальный сценарий, который не должен быть игнорирован, и к которому нужно активно готовиться.

Чалый утверждает, что важно быть открытыми с украинцами о риске ядерной катастрофы, и независимо от того, произойдет ли она, необходимо быть подготовленным к любому исходу событий.

"К сожалению, это те условия, в которых мы сейчас пребываем. Поэтому я бы посоветовал иметь полный бак автомобиля, если таковой имеется, набор воды и необходимые меры защиты на первые несколько дней. Если такого не случится — это будет только к лучшему. Но если это произойдет — люди должны быть в курсе", — подчеркнул он.

Дипломат также выразил обеспокоенность слабой глобальной реакцией на действия Путина и России, которая, по его мнению, косвенно "приглашает" применять подобные методы в будущем.

Чалый напомнил, что до сих пор не было принято никаких санкций в отношении ядерной энергетики, которую Россия использовала в качестве оружия, а также в отношении лиц, управляющих этим сектором, и стран, продолжающих использовать российские ядерные поставки.

"Мы можем говорить о растущей угрозе сколько угодно, но если мы не предпримем действий для ее предотвращения, угроза продолжит нарастать. Ядерный шантаж выгоден России. Был момент в прошлом году, когда они попытались использовать этот метод, но их остановили. Теперь они снова начинают его использовать, понимая, что их положение на фронтах ухудшается", — сказал Чалый.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

Также мы писали, что в начале июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без домов. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть "Запорожка АЭС". Президент отметил, что россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.