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Украинцы покупают защитные костюмы от радиации: сколько стоят и спасут ли от ядерки

8 июня 2023 14:43
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Ядерная опасность: где купить костюмы химической защиты
Кадр из сериала "Чернобыль". Фото: НПО
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в мире снова заговорили о ядерной опасности. И пока эксперты и политики оценивают риски подорвет ли Путин ЗАЭС, у украинцев новая волна страха ядерного взрыва. Люди покупают костюмы защиты.

Новини.LIVE узнало цены на защитную одежду и спросило химика об эффективности такой защиты при ядерном взрыве.

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— В чем причина такой покупки?

— Конченые соседи по периметру государства.

Такие диалоги сейчас ведуться под постом политика Алексея Мушака в Facebook. Мужчина выложил фотографию в защитном костюме от радиации, подписав фото: "Взял на всю семью".

Защитный костюм
Сообщение Алексея Мушака о покупке защитного костюма. Фото: скриншот

В комментариях разные мнения, кто-то шутит о Щекавице, кто-то реально спрашивает где купить костюм, как одевать и эффективна ли такая защита. Сам политик признался, что приобрел его в штатах. Но в Украине тоже можно найти подобные вещи.

Защитный костюм: наличие и цены

В интернет магазинах защитных костюмов от радиации множество. Самые простые — одноразовые комбинезоны с капюшоном. Стартуют они от 100 грн за штуку. В некоторых вариантах указывают, что это просто защитный костюм, иногда примечание — химзащита.

Защитный костюм
Продажа защитных комбинезонов в Интернете. Фото: скриншот

Комплекты от радиационной опасности стартуют от 1200 грн — плащ и противогаз. На первый взгляд материал изделия кажется более крепким, чем в одноразовых комбинезонах.

Единственный нюанс — все эти варианты покрывают не все тело, отдельно нужно приобрести чем закрыть ноги, руки, голову и лицо.

Если же выбирать весь комплект под названием "Костюм химической защиты от радиации", то это уже не дешевое удовольствие или необходимость. В Интернете есть два варианта.

Костюм от радиации
Костюмы химической защиты. Фото: скриншот

Первый — костюм химической защиты Stalker. По словам производителя, он обеспечивает защиту органов дыхания, зрения и лица и всего тела от воздействия паров, аэрозолей и газов. Стоит такой костюм 3470 грн.

Защитный костюм
Цена на костюм химической защиты. Фото: скриншот

Второй вариант — ПКР-Pro стоимостью 7 800 грн. В описании сказано, что комплект предназначен для персональной защиты от радиационного, химического и биологического загрязнения на случай возникновения аварий на атомных электростанциях, химически опасных объектах и в случае применения оружия массового поражения.

Защитный костюм
Персональный костюм от радиационного загрязнения. Фото: скриншот

Эффективность защитных костюмов

Поскольку разнообразие защитных костюмов поражает, а разница в ценах достигает нескольких тысяч гривен, возникает вопрос в эффективности защиты за 100 грн и за 8 000 грн. Да и вообще, спасет ли такой костюм во время ядерного взрыва. На эти вопросы эксклюзивно для Новини.LIVE ответил химик Глеб Репич.

Глеб Репич
Преподаватель химии в Атмосферной школе Глеб Репич. Фото: Facebook

"Еще из Советского Союза, после Чернобыльской трагедии, советуют иметь при себе комплект одежды, полностью закрывающей волосы, кожу и органы дыхания. Это актуально и при ядерном оружии и при аварии на станции, потому что радиация может распространиться на большие площади", сказал Репич.

По словам химика, костюмы действительно эффективны, и они должны быть в тревожных чемоданах украинцев. Несмотря на неизвестность со стороны врага, люди должны быть готовы.

Чернобыльская трагедия
Одежда на ликвидаторах Чернобыльской АЭС. Фото: uinp.gov.ua

"Например, если в Запорожье объявят эвакуацию, то люди не должны бегать и искать, где взять вещи. Должен быть комплект одежды, закрывающий максимально кожу и волосы. И обувь, которая не будет набираться пылью", добавил эксперт.

По его словам, в случае взрыва на ЗАЭС людей будут эвакуировать — вывезут на чистую территорию, будут мерить с дозиметром, зараженные вещи придется снять и пройти дезактивацию.

"Щеткой и керхерами будут мыть людей, чтобы отмыть всю грязь. Но она въедается дай бог, знаем по опыту Чернобыльской станции", —добавил химик.

Относительно разницы среди костюмов в цене и качестве, Глеб Репич уверяет — дешево не значит плохо. Он считает, что гражданским хватит обычного костюма защиты, а профессиональные комбинезоны по несколько тысяч гривен предназначены для людей, работающих в зоне радиоактивного поражения.

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