Ядерная опасность: где купить костюмы химической защиты

Украинцы покупают защитные костюмы от радиации: сколько стоят и спасут ли от ядерки
После того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в мире снова заговорили о ядерной опасности. И пока эксперты и политики оценивают риски подорвет ли Путин ЗАЭС, у украинцев новая волна страха ядерного взрыва. Люди покупают костюмы защиты.
Новини.LIVE узнало цены на защитную одежду и спросило химика об эффективности такой защиты при ядерном взрыве.
Страх украинцев из-за возможной ядерки
— В чем причина такой покупки?
— Конченые соседи по периметру государства.
Такие диалоги сейчас ведуться под постом политика Алексея Мушака в Facebook. Мужчина выложил фотографию в защитном костюме от радиации, подписав фото: "Взял на всю семью".
В комментариях разные мнения, кто-то шутит о Щекавице, кто-то реально спрашивает где купить костюм, как одевать и эффективна ли такая защита. Сам политик признался, что приобрел его в штатах. Но в Украине тоже можно найти подобные вещи.
Защитный костюм: наличие и цены
В интернет магазинах защитных костюмов от радиации множество. Самые простые — одноразовые комбинезоны с капюшоном. Стартуют они от 100 грн за штуку. В некоторых вариантах указывают, что это просто защитный костюм, иногда примечание — химзащита.
Комплекты от радиационной опасности стартуют от 1200 грн — плащ и противогаз. На первый взгляд материал изделия кажется более крепким, чем в одноразовых комбинезонах.
Единственный нюанс — все эти варианты покрывают не все тело, отдельно нужно приобрести чем закрыть ноги, руки, голову и лицо.
Если же выбирать весь комплект под названием "Костюм химической защиты от радиации", то это уже не дешевое удовольствие или необходимость. В Интернете есть два варианта.
Первый — костюм химической защиты Stalker. По словам производителя, он обеспечивает защиту органов дыхания, зрения и лица и всего тела от воздействия паров, аэрозолей и газов. Стоит такой костюм 3470 грн.
Второй вариант — ПКР-Pro стоимостью 7 800 грн. В описании сказано, что комплект предназначен для персональной защиты от радиационного, химического и биологического загрязнения на случай возникновения аварий на атомных электростанциях, химически опасных объектах и в случае применения оружия массового поражения.
Эффективность защитных костюмов
Поскольку разнообразие защитных костюмов поражает, а разница в ценах достигает нескольких тысяч гривен, возникает вопрос в эффективности защиты за 100 грн и за 8 000 грн. Да и вообще, спасет ли такой костюм во время ядерного взрыва. На эти вопросы эксклюзивно для Новини.LIVE ответил химик Глеб Репич.
"Еще из Советского Союза, после Чернобыльской трагедии, советуют иметь при себе комплект одежды, полностью закрывающей волосы, кожу и органы дыхания. Это актуально и при ядерном оружии и при аварии на станции, потому что радиация может распространиться на большие площади", — сказал Репич.
По словам химика, костюмы действительно эффективны, и они должны быть в тревожных чемоданах украинцев. Несмотря на неизвестность со стороны врага, люди должны быть готовы.
"Например, если в Запорожье объявят эвакуацию, то люди не должны бегать и искать, где взять вещи. Должен быть комплект одежды, закрывающий максимально кожу и волосы. И обувь, которая не будет набираться пылью", — добавил эксперт.
По его словам, в случае взрыва на ЗАЭС людей будут эвакуировать — вывезут на чистую территорию, будут мерить с дозиметром, зараженные вещи придется снять и пройти дезактивацию.
"Щеткой и керхерами будут мыть людей, чтобы отмыть всю грязь. Но она въедается дай бог, знаем по опыту Чернобыльской станции", —добавил химик.
Относительно разницы среди костюмов в цене и качестве, Глеб Репич уверяет — дешево не значит плохо. Он считает, что гражданским хватит обычного костюма защиты, а профессиональные комбинезоны по несколько тысяч гривен предназначены для людей, работающих в зоне радиоактивного поражения.