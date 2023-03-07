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Українські військові у Німеччині навчаються працювати з системами IRIS-T, — Бундесвер

7 березня 2023 09:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
IRIS-T
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System — Tail/Thrust Vector controlled SLM. Ці системи уже були надані Україні раніше. 

Про це повідомляє пресслужба Бундесверу

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Що відомо

Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Повідомляється, що систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.

Додамо, що система доставлена в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Німеччина передала українським військовим найсучаснішу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона може вражати літаки, гелікоптери тощо.

Також українські захисники отримали радіолокаційну станцію TRML-4D. Вона необхідна для німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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