Українські військові у Німеччині навчаються працювати з системами IRIS-T, — Бундесвер
Військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System — Tail/Thrust Vector controlled SLM. Ці системи уже були надані Україні раніше.
Про це повідомляє пресслужба Бундесверу.
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Що відомо
Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.
Повідомляється, що систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.
Додамо, що система доставлена в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Німеччина передала українським військовим найсучаснішу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона може вражати літаки, гелікоптери тощо.
Також українські захисники отримали радіолокаційну станцію TRML-4D. Вона необхідна для німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T.