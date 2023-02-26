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Українські військові інструктори завершили навчання у Литві

26 лютого 2023 15:57
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські військові інструктори завершили навчання у Литві: фото
Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литві
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Відбувся перший в історії Збройних сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу. Українські інструктори проходили навчання у Литві. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони

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"Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литовській Республіці. Наші хлопці та дівчата отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї", — розповіли у Міноборони. 

У повідомленні також зазначається, що військовослужбовців ЗСУ з успішним закінченням навчання особисто привітав Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Вальдемарас Рупшис.

Навчання військових у Литві

Навчання військових у Литві

Навчання військових у Литві

Навчання військових у Литві

Нагадаємо, 8 лютого в Україні приїжджав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Повідомлялося також, що Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро.

Також ми писали, що Литва зібрала гроші на радари протиповітряної оборони, які хочуть купити та передати Україні. Загалом вдалося зібрати понад 6 мільйонів євро.

Додамо, у Литві будують три військові бази. Їх використовуватимуть для розміщення власних сил та союзників НАТО.

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