Українські військові інструктори завершили навчання у Литві: фото

Українські військові інструктори завершили навчання у Литві
Відбувся перший в історії Збройних сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу. Українські інструктори проходили навчання у Литві.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
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"Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литовській Республіці. Наші хлопці та дівчата отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї", — розповіли у Міноборони.
У повідомленні також зазначається, що військовослужбовців ЗСУ з успішним закінченням навчання особисто привітав Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Вальдемарас Рупшис.
Нагадаємо, 8 лютого в Україні приїжджав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.
Повідомлялося також, що Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро.
Також ми писали, що Литва зібрала гроші на радари протиповітряної оборони, які хочуть купити та передати Україні. Загалом вдалося зібрати понад 6 мільйонів євро.
Додамо, у Литві будують три військові бази. Їх використовуватимуть для розміщення власних сил та союзників НАТО.