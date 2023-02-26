Украинские военные инструкторы завершили обучение в Литве: фото

Подготовка украинских военнослужащих проходила в Литве

Состоялся первый в истории Вооруженных сил Украины выпуск инструкторов по огневой подготовке I-III класса. Украинские инструкторы проходили обучение в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Подготовка украинских военнослужащих проходила в Литовской Республике. Наши ребята получили важные для них знания и умения по правилам обращения с оружием и методическим подходам к обучению личного состава владению различными видами стрелкового оружия", — рассказали в Минобороны.

В сообщении также отмечается, что военнослужащих ВСУ с успешным окончанием обучения лично приветствовал Главнокомандующий Вооруженными силами Литовской Республики Вальдемарас Рупшис.

Напомним, 8 февраля в Украину приезжал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Сообщалось также, что Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость – 125 миллионов евро.

Также мы писали, что Литва собрала деньги на радары противовоздушной обороны, желающие купить и передать Украине. В общей сложности удалось собрать более 6 миллионов евро.

Добавим, в Литве строят три военных базы. Они будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО.