Украинские военные инструкторы завершили обучение в Литве: фото

Украинские военные инструкторы завершили обучение в Литве
Состоялся первый в истории Вооруженных сил Украины выпуск инструкторов по огневой подготовке I-III класса. Украинские инструкторы проходили обучение в Литве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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"Подготовка украинских военнослужащих проходила в Литовской Республике. Наши ребята получили важные для них знания и умения по правилам обращения с оружием и методическим подходам к обучению личного состава владению различными видами стрелкового оружия", — рассказали в Минобороны.
В сообщении также отмечается, что военнослужащих ВСУ с успешным окончанием обучения лично приветствовал Главнокомандующий Вооруженными силами Литовской Республики Вальдемарас Рупшис.
Напомним, 8 февраля в Украину приезжал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Сообщалось также, что Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость – 125 миллионов евро.
Также мы писали, что Литва собрала деньги на радары противовоздушной обороны, желающие купить и передать Украине. В общей сложности удалось собрать более 6 миллионов евро.
Добавим, в Литве строят три военных базы. Они будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО.