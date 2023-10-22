Українські пілоти пересядуть з тренажерів на F-16 найближчим часом, — Ігнат

Пілот винищувача. Фото: Генштаб ЗСУ

Найближчим часом українські пілоти з авіатренажерів пересядуть на справжні літаки F-16. Проте, у супроводі інструкторів.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, українські пілоти виконали "домашнє завдання" й зараз перебувають на "етапі пересадки" на справжні F-16.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом", — сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що голландські F-16, на яких українські військові льотчики будуть навчатися пілотувати західні винищувачі, незабаром відправляться до нового навчального центру в Румунії. Там українські аси зроблять свої перші тренувальні польоти.