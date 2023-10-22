Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Українські пілоти пересядуть з тренажерів на F-16 найближчим часом, — Ігнат arrow

Українські пілоти пересядуть з тренажерів на F-16 найближчим часом, — Ігнат

22 жовтня 2023 13:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські пілоти пересядуть з тренажерів на F-16 найближчим часом, — Ігнат
Пілот винищувача. Фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Найближчим часом українські пілоти з авіатренажерів пересядуть на справжні літаки F-16. Проте, у супроводі інструкторів.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Навчання українських пілотів на F-16

За словами Ігната, українські пілоти виконали "домашнє завдання" й зараз перебувають на "етапі пересадки" на справжні F-16.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом", — сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що голландські F-16, на яких українські військові льотчики будуть навчатися пілотувати західні винищувачі, незабаром відправляться до нового навчального центру в Румунії. Там українські аси зроблять свої перші тренувальні польоти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі