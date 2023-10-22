Украинские пилоты пересядут с тренажеров на F-16 в ближайшее время, — Игнат

Пилот истребителя. Фото: Генштаб ВСУ

В ближайшее время украинские пилоты из авиатренажеров пересядут на настоящие самолеты F-16. Однако в сопровождении инструкторов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, украинские пилоты выполнили "домашнее задание" и сейчас находятся на "этапе пересадки" на настоящих F-16.

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", — сказал представитель Воздушных сил.

Напомним, что голландские F-16, на которых украинские военные летчики будут учиться пилотировать западные истребители, вскоре отправятся в новый учебный центр в Румынии. Там украинские асы совершат свои первые тренировочные полеты.