Украинские пилоты пересядут с тренажеров на F-16 в ближайшее время, — Игнат
В ближайшее время украинские пилоты из авиатренажеров пересядут на настоящие самолеты F-16. Однако в сопровождении инструкторов.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Обучение украинских пилотов на F-16
По словам Игната, украинские пилоты выполнили "домашнее задание" и сейчас находятся на "этапе пересадки" на настоящих F-16.
"Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", — сказал представитель Воздушных сил.
Напомним, что голландские F-16, на которых украинские военные летчики будут учиться пилотировать западные истребители, вскоре отправятся в новый учебный центр в Румынии. Там украинские асы совершат свои первые тренировочные полеты.
Читайте Новини.LIVE!