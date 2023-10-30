Украинские бойцы уничтожили технику россиян с помощью дрона

Украинские военные уничтожили ПТКР с боекомплектом. Фото: скриншот с видео

Украинским защитникам удалось уничтожить российскую противотанковую установку вместе с боекомплектом. По вражеской технике воины ударили с помощью дрона.

Видео обнародовал СтратКом ВСУ.

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Уничтожение вражеской техники

На видео видно, как после сброса боеприпаса с дрона противотанковая установка начинает палаты, а затем взрывается вместе с боекомплектом. Таким образом, благодаря работе украинских воинов у врага стало на одну единицу техники меньше.

Напомним, что Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал очередное видео работы украинских воинов на фронте. В этот раз он отметил бойцов 14-й ОМБр.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что по сравнению с прошлым годом в Украине увеличили производство и количество дронов более чем в 100 раз. Это очень важно для военных и поражения целей врага.