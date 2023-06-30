Україна заслуговує на запрошення до НАТО зараз, — Кулеба

Дмитро Кулеба. Фото: Philip Davali/ЄРА

Наша держава заслуговує на те, щоб її запросили на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Справжнім членом НАТО Україна зможе стати вже після закінчення війни з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю La 7.

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Україна не втягує у війну НАТО

"Україна заслуговує на запрошення до НАТО зараз, а стане членом НАТО після того, як закінчиться війна. Ніхто не повинен думати, що Україна намагається втягнути НАТО у війну. Це однозначно не так", — зазначив він.

Підтримка Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Альянсу варто розглянути можливість "пропустити" План дій щодо членства для України.

Зміцнення кордонів

Приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликав занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, чи підпише Україна рамковий багатосторонній документ щодо гарантій з багатьма країнами на саміті НАТО у Вільнюсі. За її словами, такі перемовини вже ведуться.