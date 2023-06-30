Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, — Кулеба arrow

Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, — Кулеба

30 июня 2023 19:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, — Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Philip Davali/ЕРА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Наше государство заслуживает того, чтобы его пригласили на вступление в Североатлантический альянс. Настоящим членом НАТО Украина сможет стать уже после окончания войны с РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью La 7.

Читайте также:

Украина не втягивает в войну НАТО

"Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, а станет членом НАТО после того, как закончится война. Никто не должен думать, что Украина пытается втянуть НАТО в войну. Это однозначно не так", — отметил он.

Поддержка Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству для Украины.

Укрепление границ

Приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвал беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, подпишет ли Украина рамочный многосторонний документ о гарантиях со многими странами на саммите НАТО в Вильнюсе. По ее словам, подобные переговоры уже ведутся.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз