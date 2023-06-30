Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, — Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Philip Davali/ЕРА

Наше государство заслуживает того, чтобы его пригласили на вступление в Североатлантический альянс. Настоящим членом НАТО Украина сможет стать уже после окончания войны с РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью La 7.

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Украина не втягивает в войну НАТО

"Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, а станет членом НАТО после того, как закончится война. Никто не должен думать, что Украина пытается втянуть НАТО в войну. Это однозначно не так", — отметил он.

Поддержка Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству для Украины.

Укрепление границ

Приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвал беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, подпишет ли Украина рамочный многосторонний документ о гарантиях со многими странами на саммите НАТО в Вильнюсе. По ее словам, подобные переговоры уже ведутся.