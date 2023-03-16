Україна запропонувала НАТО створити авіаційну коаліцію, — ВСУ

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Україна запропонувала створити авіаційну коаліцію серед партнерів із країн НАТО, яка б могла стати аналогом танкової коаліції.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Авіаційна коаліція

У рамках симпозіуму серед командувачів Повітряних сил країн НАТО, в онлайн-форматі, генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил України, закликав партнерів надати Україні сучасні багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які здатні ефективно захистити державу від повітряних терористичних атак Росії та здійснювати потужну авіацію. підтримку наземних військ для звільнення та деокупації українських територій.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що така авіаційна коаліція могла б функціонувати за прикладом танкової коаліції й, ймовірно, найближчим часом партнери дадуть відповідь на запит України. Однак він також зазначив, що не все можна говорити публічно, тому чекає найкращих новин найближчим часом.

Нагадаємо, система ППО України не може збивати балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті ракети Х-22. Також немає можливості перехоплювати ракети російських РСЗВ.