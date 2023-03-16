Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ
Украина предложила создать авиационную коалицию среди партнеров из стран НАТО, которая могла бы стать аналогом танковой коалиции.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
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Авиационная коалиция
В рамках симпозиума среди командующих Воздушных сил стран НАТО, в онлайн-формате, генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины, призвал партнеров предоставить Украине современные многоцелевые истребители четвертого поколения, которые способны эффективно защитить государство от воздушных террористических атак россии и осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что такая авиационная коалиция могла бы функционировать по примеру танковой коалиции и вероятно, в ближайшее время партнеры ответят на запрос Украины. Однако, он также отметил, что не все можно говорить публично, поэтому ждет лучших новостей в ближайшее время.
Напомним, система ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.