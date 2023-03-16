Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Украина предложила создать авиационную коалицию среди партнеров из стран НАТО, которая могла бы стать аналогом танковой коалиции.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Авиационная коалиция

В рамках симпозиума среди командующих Воздушных сил стран НАТО, в онлайн-формате, генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины, призвал партнеров предоставить Украине современные многоцелевые истребители четвертого поколения, которые способны эффективно защитить государство от воздушных террористических атак россии и осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что такая авиационная коалиция могла бы функционировать по примеру танковой коалиции и вероятно, в ближайшее время партнеры ответят на запрос Украины. Однако, он также отметил, что не все можно говорить публично, поэтому ждет лучших новостей в ближайшее время.

Напомним, система ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.