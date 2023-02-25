Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з рф і Білоруссю: рішення парламенту
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7475. Він передбачає, що смугу вздовж українського кордону з росією та Білоруссю буде розширено до 2 км та заміновано.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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Що передбачає закон
"Верховна Рада України конституційною більшістю (310 голосів) проголосувала проект закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону", — ідеться в повідомленні.
Відповідно до закону:
- смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це практично буде замінована територія;
- врегульовано питання залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону;
- визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.
Також наголошується, що закон містить й інші зміни, які мають покращити стан нацбезпеки України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білорусі один із ракетних підрозділів отримав завдання відпрацювати підготовку до бойового використання. Білоруське військове командування не назвало номер військової частини.
Також повідомлялося, що міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації.