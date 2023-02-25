Украина заменяет двухкилометровую полосу на границе с РФ и Беларусью: решение парламента

Украина заминирует двухкилометровую полосу на границе с рф и Беларусью: решение парламента
Верховная Рада приняла законопроект №7475. Он предусматривает, что полоса вдоль украинской границы с россией и Беларусью будет расширена до 2 км и заминирована.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Что предусматривает закон
"Верховная Рада Украины конституционным большинством (310 голосов) проголосовала проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы", — говорится в сообщении.
Согласно закону:
- полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория;
- урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы;
- определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.
Также отмечается, что закон содержит и другие изменения, улучшающие состояние нацбезопасности Украины.
Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси одно из ракетных подразделений получило задачу отработать подготовку к боевому использованию. Белорусское военное командование не назвало номер воинской части.
Также сообщалось, что министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации.