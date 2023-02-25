Украина заменяет двухкилометровую полосу на границе с РФ и Беларусью: решение парламента

Украина усиливает охрану на границе

Верховная Рада приняла законопроект №7475. Он предусматривает, что полоса вдоль украинской границы с россией и Беларусью будет расширена до 2 км и заминирована.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Что предусматривает закон

"Верховная Рада Украины конституционным большинством (310 голосов) проголосовала проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы", — говорится в сообщении.

Согласно закону:

полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория;

урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы;

определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Также отмечается, что закон содержит и другие изменения, улучшающие состояние нацбезопасности Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси одно из ракетных подразделений получило задачу отработать подготовку к боевому использованию. Белорусское военное командование не назвало номер воинской части.

Также сообщалось, что министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации.