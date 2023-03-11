Україна внесла до бази воєнних злочинців уже 218 тисяч людей, — МВС

Ігор Клименко

Найближчим часом Україна закінчить роботу над базою воєнних злочинців, якою МВС поділиться з іншими країнами. На сьогодні у цій базі внесені дані про 218 тисяч осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском.

Що відомо про базу воєнних злочинців

Клименко зазначив, що українське МВС хотіло б, щоб дружні країни могли забезпечити для себе безпеку, про яку зараз мріє Україна, тому, за його словами, невдовзі буде готова база воєнних злочинців, якою відомство поділиться з іноземними колегами.

"На сьогодні у цій базі 218 тисяч осіб. Це колишні та нинішні громадяни України. Ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області", — сказав міністр.

За його словами, у першу чергу це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Також йдеться про 172 тисячі представників російського військового керівництва та представників збройних сил рф.

Під час заходу сторони також обговорили посилення Сил оборони завдяки формуванню "Гвардії наступу", реабілітацію поранених працівників та службовців, а також формування безпекового середовища в Україні.

Своєю чергою очільник МВС висловив свою вдячність естонській стороні за всебічну підтримку.

"Дякую за те, що ви з нами з початку війни. На сьогодні перед Україною стоять ті ж задачі, як і рік тому. У першу чергу разом ми маємо зробити все, аби перемога якомога швидше наблизилася", — наголосив Клименко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Андрій Костін повідомив, що на звільнених від росіян територіях України правоохоронці зафіксували велику кількість злочинів окупантів. Внаслідок протиправних дій лише в Бучі загинули понад 700 цивільних.

До слова, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має твердий намір притягнути рф до відповідальності за агресію проти України та створити для цього трибунал. Щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків — насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.