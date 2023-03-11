Украина внесла в базу военных преступников уже 218 тысяч человек, — МВД
В ближайшее время Украина закончит работу над базой военных преступников, которой МВД поделится с другими странами. На сегодняшний день в этой базе внесены данные о 218 тысячах человек.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе встречи с послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском.
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Что известно о базе военных преступников
Клименко отметил, что украинское МВД хотело бы, чтобы дружественные страны могли обеспечить для себя безопасность, о которой сейчас мечтает Украина. Поэтому, по его словам, скоро будет готова база военных преступников, которой ведомство поделится с иностранными коллегами.
"На сегодняшний день в этой базе 218 тысяч человек. Это бывшие и нынешние граждане Украины. Те, кто проживает на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая и Луганская области", — сказал министр.
По его словам, в первую очередь, это представители органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований. Также речь идет о 172 тысячах представителей российского военного руководства и представителях вооруженных сил рф.
В ходе мероприятия стороны также обсудили усиление Сил обороны благодаря формированию "Гвардии наступления", реабилитации раненых работников и служащих, а также формированию среды безопасности в Украине.
В свою очередь глава МВД выразил свою благодарность эстонской стороне за всестороннюю поддержку.
"Спасибо за то, что вы с нами с начала войны. Сегодня перед Украиной стоят те же задачи, как и год назад. В первую очередь вместе мы должны сделать все, чтобы победа как можно скорее приблизилась", — подчеркнул Клименко.
Напомним, ранее генпрокурор Андрей Костин сообщил, что на освобожденных от россиян территориях Украины правоохранители зафиксировали большое количество преступлений кафиров. В результате противоправных действий только в Буче погибли более 700 гражданских.
К слову, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен привлечь РФ к ответственности за агрессию против Украины и создать для этого трибунал. Чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов — в первую очередь, документация, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.