Резников рассказал про результаты заседания "Рамштайн-10"

Министр обороны Алексей Резников

В среду, 15 марта, прошло десятое заседание "Рамштайн" в онлайн формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, поставкой боеприпасов и другие важные темы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Заседание Рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился оптимистическими впечатлениями от этого события.

Министр отметил, что "Рамштайн-10" принес много пользы, включая усиление ПВО, поставку боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака".

Он также выразил благодарность министру обороны США Остину Ллойду за его лидерство и друзьям из антикремлевской коалиции за их готовность поддерживать Украину до победы в войне.

Таким образом, заседание "Рамштайн-10" стало важным мероприятием для Украины и ее партнеров в борьбе за обеспечение безопасности и защиты суверенитета страны. Однако, несмотря на оптимистические заявления, конфликт на востоке Украины продолжается, и многие вопросы остаются открытыми.

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Напомним, недавно Алексей Резников рассказал, что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.