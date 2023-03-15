Резников рассказал про результаты заседания "Рамштайн-10"
В среду, 15 марта, прошло десятое заседание "Рамштайн" в онлайн формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, поставкой боеприпасов и другие важные темы.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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Заседание Рамштайн
Министр обороны Украины Алексей Резников поделился оптимистическими впечатлениями от этого события.
Министр отметил, что "Рамштайн-10" принес много пользы, включая усиление ПВО, поставку боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака".
Он также выразил благодарность министру обороны США Остину Ллойду за его лидерство и друзьям из антикремлевской коалиции за их готовность поддерживать Украину до победы в войне.
Таким образом, заседание "Рамштайн-10" стало важным мероприятием для Украины и ее партнеров в борьбе за обеспечение безопасности и защиты суверенитета страны. Однако, несмотря на оптимистические заявления, конфликт на востоке Украины продолжается, и многие вопросы остаются открытыми.
#Ramstein 10 inspires optimism:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.
Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory.
Напомним, недавно Алексей Резников рассказал, что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.