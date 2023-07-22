Україна стрімко нарощує виробництво власних боєприпасів

Боєприпаси для ЗСУ. Фото: AFP

Україна активізує свої зусилля щодо нарощування щомісячного виробництва боєприпасів, прагнучи бути менш залежною від імпорту. Основна увага приділяється розробці виробництва 155 мм артилерійських снарядів, що відповідають стандартам НАТО.

Про це повідомив заступник голови комітету з безпеки у Верховній Раді Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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За словами Чернєва, українська стратегія щодо снарядів була ініційована минулого року, і з того часу спостерігається стійке зростання у виробництві різних калібрів. При цьому не тільки державні органи займаються випуском снарядів, а й приватні компанії, які надають окремі компоненти чи деталі.

Чернєв також підкреслив, що місцеве виробництво снарядів значно економне. Вартість снарядів, виготовлених в Україні, у кілька разів нижча за ціну імпортних аналогів через націнку деяких іноземних постачальників. У світлі цього Україна прагне додатково посилити своє внутрішнє виробництво.

"Снаряд, який виробляється в Україні, коштує втричі дешевше, ніж те, що ми закуповуємо в інших країнах. Наприклад, 122-мм снаряд або 152-мм снаряд", — сказав Чернєв.

Нагадаємо, що Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" постачання мінометних снарядів на 1,4 млрд грн, але за пів року жодної одиниці так і не отримало. Як з'ясувалося, Арсенал мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але мін у цій країні не було.