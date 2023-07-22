Украина стремительно наращивает производство собственных боеприпасов

Боеприпасы для ВСУ. Фото: AFP

Украина активизирует свои усилия по наращиванию ежемесячного производства боеприпасов, стремясь быть менее зависимой от импорта. Основное внимание уделяется разработке производства 155-мм артиллерийских снарядов, соответствующих стандартам НАТО.

Об этом сообщил заместитель главы комитета по безопасности в Верховной Раде Егор Чернев в эфире телемарафона.

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По словам Чернева, украинская стратегия по снарядам была инициирована в прошлом году, и с тех пор наблюдается стойкий рост в производстве различных калибров. При этом, не только государственные органы занимаются выпуском снарядов, но и частные компании, которые предоставляют отдельные компоненты или детали.

Чернев также подчеркнул, что местное производство снарядов значительно экономичнее. Стоимость снарядов, изготовленных в Украине, в несколько раз ниже цены импортных аналогов из-за наценки некоторых иностранных поставщиков. В свете этого, Украина стремится дополнительно усилить свое внутреннее производство.

"Снаряд, который производится в Украине, стоит втрое дешевле чем то, что мы закупаем в других странах. Например, 122-мм снаряд или 152-мм снаряд", — сказал Чернев.

Напомним, что Минобороны законтрактовало с "Львовским арсеналом" поставку минометных снарядов на 1,4 млрд грн, но за полгода ни одной единицы так и не получило. Как выяснилось, Арсенал имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было.