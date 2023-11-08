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Україна приєдналася до системи Механізму цивільного захисту ЄС

8 листопада 2023 19:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна приєдналася до системи Механізму цивільного захисту ЄС
Церемонія підписання угоди про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС. Фото: МВС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна приєдналася до найбільшої у світі системи надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій. Відповідний закон прийняла Верховна Рада.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Так, Верховна Рада прийняла Закон про ратифікацію Механізму цивільного захисту ЄС.

"Відтепер ми будемо повноцінно використовувати передові інструменти та програми для розвитку національної системи цивільного захисту. Головне — ми зможемо оперативно залучати допомогу, що для нас надважливо в умовах повномасштабної війни й постійних ворожих атак", — зазначив міністр.

За його словами, для належної комунікації в структурі ДСНС ще в червні створили Офіс з питань взаємодії з МЦЗ.

Тепер українські фахівці матимуть можливість навчатися, обмінюватися експертами і впроваджувати кращі європейські практики.

"Для інших країн-учасників, а їх зараз 34, будуть корисними знання і навички роботи ДСНС в умовах бойових дій. Наші працівники вже набули неабиякий досвід із допомоги та евакуації населення, організації заходів цивільного захисту. Ми готові цим досвідом ділитися", — додав Клименко.

Він наголосив, що приєднання до системи Механізму цивільного захисту — ще один крок до нашого мирного й безпечного європейського майбутнього.

Нагадаємо, що Європейська комісія офіційно порекомендувала розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Наша держава виконала 90% рекомендацій від ЄК.

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