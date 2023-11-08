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Украина присоединилась к системе механизма гражданской защиты ЕС

8 ноября 2023 19:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина присоединилась к системе механизма гражданской защиты ЕС
Церемония подписания соглашения о вступлении Украины в систему Механизма гражданской защиты ЕС. Фото: МВД Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина присоединилась к крупнейшей в мире системе предоставления международной координированной оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Да, Верховная Рада приняла Закон о ратификации Механизма гражданской защиты ЕС.

"Отныне мы будем полноценно использовать передовые инструменты и программы для развития национальной системы гражданской защиты. Главное — мы сможем оперативно привлекать помощь, что для нас важно в условиях полномасштабной войны и постоянных вражеских атак", — отметил министр.

По его словам, для должной коммуникации в структуре ГСЧС еще в июне создали Офис по вопросам взаимодействия с МЦЗ.

Теперь у украинских специалистов будет возможность учиться, обмениваться экспертами и внедрять лучшие европейские практики.

"Для других стран-участников, а их сейчас 34, будут полезны знания и навыки работы ГСЧС в условиях боевых действий. Наши работники уже приобрели большой опыт по помощи и эвакуации населения, организации мер гражданской защиты. Мы готовы этим опытом делиться", — добавил Клименко.

Он подчеркнул, что присоединение к системе механизма гражданской защиты — еще один шаг к нашему мирному и безопасному европейскому будущему.

Напомним, что Европейская комиссия официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Наше государство выполнило 90% рекомендаций от ЕК.

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