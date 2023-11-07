Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із Гази

Евакуація людей із сектору Гази. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Посольство України в Ізраїлі отримало дозвіл на евакуацію своїх громадян із Гази. Перші групі мають вивезти 101 людину.

Про це повідомив посол Євген Корнійчук в коментарі OBOZ.UA.

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Корнійчук розповів, що Україна подала запит на евакуацію із сектору Гази через Ізраїль 367 громадян, але наразі отримала дозвіл на вивезення лише 101 людини. Інших українців обіцяють відпустити 8 листопада. Окрім наших громадян, на прохання посла випускають ще й 51 молдаванів.

Дипломат додав, що операція має розпочатися у вівторок, 7 листопада. Співробітники українського посольства очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Усе скоординовано поки нормально. Сподіваюся, у четвер закінчимо виводити всіх", — пояснив Корнійчук.

Нагадаємо, 1 листопада ми писали, що МЗС готує до евакуації українців із сектору Гази. Планується, що евакуація відбуватиметься через контрольно-пропускний пункт "Рафах", розташований на кордоні з Єгиптом.

Також ми писали, що угоду про евакуацію іноземців із Гази заблоковано. Протягом вихідних не було зафіксовано евакуації з Гази жодного іноземця чи жителя з двома паспортами, і поки що незрозуміло, чи зміниться ситуація в найближчому майбутньому.