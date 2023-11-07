Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из Газы

Эвакуация людей из сектора Газа. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Посольство Украины в Израиле получило разрешение на эвакуацию своих граждан из Газы. В первой группе должны вывезти 101 человека.

Об этом сообщил посол Евгений Корнийчук в комментарии OBOZ.UA.

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Корнийчук рассказал, что Украина подала запрос на эвакуацию из сектора Газа через Израиль 367 граждан, но получила разрешение на вывоз только 101 человека. Остальных украинцев обещают отпустить 8 ноября. Кроме наших граждан по просьбе посла выпускают еще и 51 молдаван.

Дипломат добавил, что операция должна начаться во вторник, 7 ноября. Сотрудники украинского посольства ожидают у границы с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, в четверг закончим выводить всех", — пояснил Корнийчук.

Напомним, 1 ноября мы писали, что МИД готовит к эвакуации украинцев из сектора Газа. Планируется, что эвакуация пройдет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Также мы писали, что соглашение об эвакуации иностранцев из Газы заблокировано. В течение выходных не была зафиксирована эвакуация из Газы ни одного иностранца или жителя с двумя паспортами, и пока неясно, изменится ли ситуация в ближайшем будущем.