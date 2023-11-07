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Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из Газы

7 ноября 2023 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из Газы
Эвакуация людей из сектора Газа. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Посольство Украины в Израиле получило разрешение на эвакуацию своих граждан из Газы. В первой группе должны вывезти 101 человека.

Об этом сообщил посол Евгений Корнийчук в комментарии OBOZ.UA.

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Эвакуация украинцев из Газы

Корнийчук рассказал, что Украина подала запрос на эвакуацию из сектора Газа через Израиль 367 граждан, но получила разрешение на вывоз только 101 человека. Остальных украинцев обещают отпустить 8 ноября. Кроме наших граждан по просьбе посла выпускают еще и 51 молдаван.

Дипломат добавил, что операция должна начаться во вторник, 7 ноября. Сотрудники украинского посольства ожидают у границы с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, в четверг закончим выводить всех", — пояснил Корнийчук.

Напомним, 1 ноября мы писали, что МИД готовит к эвакуации украинцев из сектора Газа. Планируется, что эвакуация пройдет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Также мы писали, что соглашение об эвакуации иностранцев из Газы заблокировано. В течение выходных не была зафиксирована эвакуация из Газы ни одного иностранца или жителя с двумя паспортами, и пока неясно, изменится ли ситуация в ближайшем будущем.

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