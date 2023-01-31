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Україна не має засобів проти балістичних ракет, які Іран може передати рф

31 січня 2023 11:44
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Повітряних силах розповіли про відсутність засобів проти балістичних ракет рф
Західні партнери усвідомлюють ці виклики
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Засоби протиповітряної оборони, які наразі є в України не зможуть впоратися з іранськими балістичними ракетами, якщо Тегеран передасть їх росії. Йдеться про Fateh і Zolfaghar.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За словами Юрія Ігната, кремль не змінив своїх намірів отримувати ракети та безпілотники від Ірану, адже планує й надалі атакувати Україну.

"Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану безпілотники-камікадзе та ракети, про які було оголошено раніше, Fateh та Zolfaghar, це балістика, проти балістики у нас немає сьогодні засобів", — сказав речник.

Водночас він відзначив, що балістика в росії є також у вигляді ракет "Кинджал", Х-22 і С-300, а ще рф має зенітні ракети С-400, які бʼють по балістичній траєкторії.

Втім, за словами представника Повітряних сил, союзники України усвідомлюють ці виклики й готуються передати потрібні системи.

"Наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби, такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T. Ми бачимо зрушення: Італія, Франція заявили про готовність передавати і ці системи", — зазначив він.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія готується до нового наступу на Україну. За його словами, росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

Раніше ЗМІ писали, що путін планує новий наступ навесні та готовий до великих втрат.

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