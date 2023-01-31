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Украина не имеет средств против баллистических ракет, которые Иран может передать рф

31 января 2023 11:44
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Воздушных силах рассказали об отсутствии средств против баллистических ракет
Западные партнеры осознают эти вызовы
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Средства противовоздушной обороны, которые есть в Украине, не смогут справиться с иранскими баллистическими ракетами, если Тегеран передаст их россии. Речь идет о Fateh и Zolfaghar.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По словам Юрия Игната, кремль не изменил своих намерений получать ракеты и беспилотники от Ирана, ведь планирует и дальше атаковать Украину.

"Россия не оставила своих намерений получать от Ирана беспилотники-камикадзе и ракеты, о которых было объявлено ранее, Fateh и Zolfaghar, это баллистика, против баллистики у нас нет сегодня средств", — сказал спикер.

В то же время он отметил, что баллистика в россии есть также в виде ракет "Кинжал", Х-22 и С-300, а еще в рф есть зенитные ракеты С-400, которые бьют по баллистической траектории.

Впрочем, по словам представителя Воздушных сил, союзники Украины отдают себе отчет в этих вызовах и готовятся передать нужные системы.

"Наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства, такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T. Мы видим сдвиги: Италия, Франция заявили о готовности передавать и эти системы", — отметил он.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, рф наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

Ранее СМИ писали, что путин планирует новое наступление весной и готов к большим потерям.

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