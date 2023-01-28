Військова допомога Україні - Україна розраховує отримати 24 винищувачі

Україна хоче отримати 24 винищувачі від союзників, — ЗМІ
Україна має намір отримати від міжнародних партнерів 24 винищувачі по 12 бойових літаків у кожному пакеті допомоги. Пріоритетом для України є здобуття американських F-16.
Про це пише El Pais.
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Винищувачі для України
Пріоритетом для України є отримання американських F-16, втім, влада України розглядає варіант французьких Rafale та шведських Gripen.
За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окрім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе одразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. На думку спікера, потрібно не менше шести місяців на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.
Примітно, що у Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів після того, як російські війська будуть витіснені з української території.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" із союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.
Також раніше Словаччина заявила, що готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29.