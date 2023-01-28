Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Украина хочет получить 24 истребителя от союзников, — СМИ arrow

Украина хочет получить 24 истребителя от союзников, — СМИ

28 января 2023 15:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военная помощь Украине - Украина рассчитывает получить 24 истребителя
Истребители для Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина намерена получить от международных партнеров 24 истребителя по 12 боевых самолетов в каждом пакете помощи. Приоритетом для Украины является получение американских F-16.

Об этом пишет El Pais.

Читайте также:

Истребители для Украины

Приоритетом для Украины является получение американских F-16, впрочем, власти Украины рассматривают вариант французских Rafale и шведских Gripen.

По  словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. По мнению спикера, нужно не меньше шести месяцев на обучение пилотов и команд наземного обслуживания. 

Примечательно, что в Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Также ранее Словакия заявила, что готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

17:55 Российское антарктическое судно пришвартовалось в ЮАР после протестов, — Reuters

17:42 Украинцы могут получить 27 тыс. грн помощи от фонда Ukrainely: кто имеет право

17:40 Rolls-Royce изготовил сверхмощные генераторы для украинских больниц

17:40 Курение вредит не только здоровью, но и кошельку: в Одесской области в ближайшее время вырастут цены на сигареты

17:19 РФ временно остановила выдачу биометрических заграничных паспортов: детали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:16 В Израиле намекнули, что поддерживают Украину больше, чем известно

17:15 "Арсенал" и "Челси" снова спорят о молодом игроке: что о нем известно

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

16:55 В Одесской области остается самая сложная ситуация с электроснабжением: в ОВА объяснили причину

16:48 Финляндия не исключает причастность рф к сожжению Корана в Швеции

Новина з відео

15:50 "Отправили на орбиту": в Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

Новина з відео

14:40 Зима свирепствует: как Одесса преодолевает непогоду из-за объектива Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет

Новина з відео

09:28 Одна из визиток Мариуполя: как россияне уничтожили дворец культуры "Молодежный"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 января: Львам — время простить обиды, Скорпионам — общение с родными

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:57 Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 В Киевской области полиция поймала водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Эксклюзив

18:00 Успеть за час все: как одесситы пристроились к отключениям света

Новина з відео

15:47 Держал нож у горла: в Киевской области полицейские спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:20 "Большие потери и опасность для жизни людей": астролог проанализировала гороскопы шести президентов Украины

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Актуальное по теме

None 28 Январь 17:53

Российское антарктическое судно пришвартовалось в ЮАР после протестов, — Reuters

None 28 Январь 17:47

Украинцы могут получить 27 тыс. грн помощи от фонда Ukrainely: кто имеет право

None 28 Январь 17:49

Rolls-Royce изготовил сверхмощные генераторы для украинских больниц

None 28 Январь 15:59

Курение вредит не только здоровью, но и кошельку: в Одесской области в ближайшее время вырастут цены на сигареты

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB