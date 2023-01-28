Военная помощь Украине - Украина рассчитывает получить 24 истребителя

Украина хочет получить 24 истребителя от союзников, — СМИ
Украина намерена получить от международных партнеров 24 истребителя по 12 боевых самолетов в каждом пакете помощи. Приоритетом для Украины является получение американских F-16.
Об этом пишет El Pais.
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Истребители для Украины
Приоритетом для Украины является получение американских F-16, впрочем, власти Украины рассматривают вариант французских Rafale и шведских Gripen.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. По мнению спикера, нужно не меньше шести месяцев на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.
Примечательно, что в Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.
Также ранее Словакия заявила, что готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.