Военная помощь Украине - Украина рассчитывает получить 24 истребителя

Истребители для Украины

Украина намерена получить от международных партнеров 24 истребителя по 12 боевых самолетов в каждом пакете помощи. Приоритетом для Украины является получение американских F-16.

Об этом пишет El Pais.

Истребители для Украины

Приоритетом для Украины является получение американских F-16, впрочем, власти Украины рассматривают вариант французских Rafale и шведских Gripen.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. По мнению спикера, нужно не меньше шести месяцев на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

Примечательно, что в Воздушных силах Великобритании допустили передачу Украине истребителей уже после того, как российские войска будут вытеснены с украинской территории.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Также ранее Словакия заявила, что готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.