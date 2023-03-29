Україна готується до контрнаступу за декількома напрямками, — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков

Україна готується до весняного контрнаступу, що очікується у квітні-травні цього року. Таймінг наступальних дій пов'язаний із погодними умовами.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ERR.

Контрнаступ ЗСУ

На питання про те, коли передані союзниками танки Leopard з'являться на фронті, Резніков відповів:

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. травні ми їх побачимо”.

Міністр оборони висловив упевненість у позитивних змінах для України цього року. Він вважає, що українська армія продовжуватиме звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Варто зазначити, що Україна вже отримала танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі. Ці озброєння будуть використані у майбутніх контрнаступальних діях, спрямованих на звільнення окупованих територій та зміцнення безпеки країни.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що громадянам слід почати менше говорити про контрнаступ України. Водночас він вважає, що слід більше брати до уваги політичні компоненти.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, який планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.