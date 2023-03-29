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Украина готовится к контрнаступлению по нескольким направлениям, — Резников

29 марта 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министр обороны Алексей Резников
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина готовится к весеннему контрнаступлению, ожидаемому в апреле-мае этого года. Тайминг наступательных действий связан с погодными условиями. 

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью ERR.

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На вопрос о том, когда переданные союзниками танки Leopard появятся на фронте, Резников ответил: 

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы их увидим".

Министр обороны выразил уверенность в позитивных изменениях для Украины в этом году. Он считает, что украинская армия продолжит освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что Украина уже получила танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши. Эти вооружения будут использованы в предстоящих контрнаступательных действиях, направленных на освобождение оккупированных территорий и укрепление безопасности страны.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гражданам следует начать меньше говорить о контрнаступлении Украины. В то же время, по его мнению, следует больше обращать внимание на политические компоненты.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.

 

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