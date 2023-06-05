У ЗСУ заявили про активізацію фейків з боку Росії

Російський окупант спостерігає за людьми. Фото: google

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ заявляє, що російські соціальні мережі перебувають у стадії підготовки активних заходів щодо розширення дезінформації щодо бойових дій української армії. Також очікується поширення недостовірної інформації про російські військові формування.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ .

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Підготовка до фейків

У повідомленні йдеться, що головною стратегією пропагандистів є розвиток неправдивих історій про контрнаступ української армії, напрямки цього контрнаступу та втрати, завдані українськими військовими.

Головна мета цієї кампанії — деморалізація українського населення та введення в оману міжнародної спільноти.

Для досягнення цих цілей пропагандисти підготували арсенал фейкових матеріалів. До них входять старі відеозаписи та фотографії, що демонструють зруйновану техніку, загиблих та полонених солдатів. Ці матеріали будуть використані для створення ілюзії активних бойових дій та значних втрат на боці українських військових.

Нагадаємо, що Росія знову штрафує Вікіпедію за так звані фейки про "спеціальну військову операцію". Це вже одинадцятий раз. Російський суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить Вікіпедія, ще на 3 млн. рублів за відмову видалити статтю з "фейками" про війну Росії проти України.