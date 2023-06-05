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В ВСУ заявили про активизацию фейков со стороны России

5 июня 2023 09:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВСУ заявили про активизацию фейков со стороны России
Российский оккупант наблюдает за людьми. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявляет, что в российские социальные сети находятся в стадии подготовки активных мер по расширению дезинформации, касающейся боевых действий украинской армии. Также ожидается распространение недостоверной информации о российских военных формированиях.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Подготовка к фейкам

В сообщении говорится, что главной стратегией пропагандистов является развитие неправдивых историй о контрнаступлении украинской армии, направлениях этого контрнаступления и потерях, понесенных украинскими военными.

 Главная цель этой кампании — деморализация украинского населения и введение в заблуждение международного сообщества.

Для достижения этих целей, пропагандисты подготовили арсенал фейковых материалов. В их число входят старые видеозаписи и фотографии, демонстрирующие разрушенную технику, погибших и пленных солдат. Эти материалы будут использованы для создания иллюзии активных боевых действий и значительных потерь на стороне украинских военных.

Напомним, что Россия снова штрафует Википедию за так называемые фейки о "специальной военной операции". Это уже одиннадцатый раз. Российский суд оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит Википедия, еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью с "фейками" о войне России против Украины.

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