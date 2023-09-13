У ЗСУ все йде за планом: Маляр про просування та знищення окупантів

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Global Look Press

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Збройних сил усе йде за планом. Тобто просування здійснюється, а ворог потужно знищується.

Про це Маляр повідомила в ефірі телемарафону.

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Знищення ворога

За словами Маляр, питання знищення окупантів завжди залишається "за лаштунками". Але насправді, якби зараз на півдні України чи на сході ВСУ не ліквідували особовий склад ворога, його склади боєприпасів, їхнє озброєння та техніку, то все це рушило б углиб країни.

"Ми зупиняємо противника. І так само, українські захисники на півдні суттєво зменшують можливість ворога чинити опір. Навіть коли ми говоримо, що там тришарове мінування, там перша чи друга лінія обертів, то насправді ситуація була б гіршою, якби ЗСУ не зменшували потенціал ворога", — уточнила Маляр.

При цьому вона уточнила, що для РФ було здивуванням, що українські захисники прорвали першу лінію оборони, бо окупанти вважали, що її добре зміцнили.

Нагадаємо, що Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км у південному напрямку. У деяких місцях лінія оборони росіян прорвано.