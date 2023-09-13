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У ВСУ все идет по плану: Маляр про продвижение и уничтожение оккупантов

13 сентября 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
У ВСУ все идет по плану: Маляр про продвижение и уничтожение оккупантов
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у Вооруженных сил все идет по плану. То есть, продвижение осуществляется, а враг мощно уничтожается.

Об этом Маляр сообщила в эфире телемарафона.

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По словам Маляр, вопрос уничтожения оккупантов всегда остается “за кулисами”. Но, на самом деле, если бы сейчас на юге Украины или на востоке ВСУ не ликвидировали личный состав врага, его склады боеприпасов,  ихнее вооружение и технику, то все это двинулось бы вглубь страны.

"Мы останавливаем противника. И точно также, украинские защитники на юге существенно уменьшают возможность врага сопротивляться. Даже когда мы говорим, что там трехслойное минирование, там первая или вторая линия обороты, то на самом деле ситуация была бы хуже, если бы ВСУ не уменьшали потенциал врага", — уточнила Маляр.

При этом она уточнила, что для РФ было удивлением, что украинские защитники прорвали первую линию обороны, потому что оккупанты считали, что хорошо ее укрепили.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 1,5 кв. км в южном направлении. В некоторых местах линия обороны россиян прорвана.

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