У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

На Півдні ЗСУ збили 20 повітряних цілей ворога

Українські сили ППО на Півдні знищили сьогодні 20 повітряних цілей ворога. При цьому росіяни змінюють тактику масованих атак, щоб підвищити ефективність ударів.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Скільки повітряних цілей ворога знищено

Гуменюк зазначила, що пуски ракет відбувалися з акваторії Чорного моря.

"Що стосується ракетного удару у нашій зоні відповідальності, масована ракета атака була як завжди через Південь дуже потужною, оскільки використовувалися ракети і морського базування, і повітряного. Часто пуски відбуваються з акваторії Чорного моря. Через нашу зону відповідальності ті пропрямувало близько 30 ракет. 20 повітряних цілей було знищено нашими протиповітряними силами, серед яких один безпілотний літальний апарат", — розповіла вона.

Нова тактика

Речниці ОК "Південь" зазначила, що збитий російський дрон використовувався для розвідки. За допомогою цього літального апарата росіяни намагалися оцінити результати ударів від попередніх хвиль запуску ракет, а також з'ясувати, де розміщені українські системи ППО.

"Цим безпілотником ворог намагався розвідувати результати попередніх ударів. Тобто під час хвиль ракетних ударів запускався безпілотник-розвідник для того, щоб переконатися, чи всі цілі уражено і де працює протиповітряна оборона. Ми говорили про те, що ворог буде шукати нову тактику, буде вираховувати нашу систему ППО. Нам треба бути пильними і усвідомлювати, що не можна сповіщати ворога про це", — сказала Гуменюк.

Ситуація на фронті

Гуменюк також розповіла, що на Півдні ситуація залишається стабільно складною, але вона контролюється Силами оборони.

"Ворог не припиняє обстрілів. Те, що відбувається у нас в зоні відповідальності – це обстріли деокупованого Правобережжя, зокрема Дніпровсько-Бузький лиман, де ворог намагається тиснути на світову спільноту, аби не включати Миколаївщину у зернову угоду", – сказала вона.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

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